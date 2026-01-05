İsrail'den Lübnan'a saldırı
İsrail ordusu, Lübnan'ın farklı bölgelerindeki 4 beldeye yönelik saldırı düzenleyeceklerini duyurmuştu. İsrail ordusundan yapılan son açıklamaya göre, Lübnan'da bulunan Hamas ve Hizbullah hedeflerine yönelik saldırı başlatıldı.
İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerinde saldırı tehdidinde bulunduğu 4 beldeyi hedef aldı.
Lübnan'da ateşkese uymayan İsrail, sık sık saldırılar düzenliyor.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Kefr Hatta ve Annan, doğusunda da Ayn et-Tiyne ve el-Menara beldelerini bombaladı.
Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki İlma eş-Şaab vadisine de topçu saldırıları düzenlediği aktarıldı.
Ayrıca, İsrail ordusunun el-Menara beldesine düzenlediği saldırıda bir evin tamamen yıkıldığı, çevresinde de maddi hasara yol açtığı kaydedildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Kefr Hatta, Annan, Ayn et-Tiyne ve el-Manara beldelerinde "Hizbullah ve Hamas'a ait hedeflere" hava saldırıları düzenleyeceklerini belirtmişti.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Bırika beldesinde bir aracı hedef alarak 2 kişiyi yaralamıştı.
Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor
İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.
Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.
İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.
Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.