    Takipde Kalın!
        İsrail'den Lübnan'a saldırılar | Dış Haberler

        İsrail'den Lübnan'a saldırılar

        İsrail'in Lübnan'ın Bekaa bölgesine hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Lübnan'ın güneyinde bir aracın İsrail tarafından hedef alınması sonucu ise 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 18:37 Güncelleme: 06.10.2025 - 19:04
        İsrail'den Lübnan'a saldırılar
        İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

        Lübnan basınında çıkan haberlerde, İsrail ordusunun Bekaa'da bazı noktaları hava saldırılarıyla hedef aldığı ifade edildi.

        Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin Lübnan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

        Öte yandan İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla Bekaa'ya düzenlenen hava saldırılarını üstlendi.

        Açıklamada, "Lübnan Hizbullahı'na ait hedeflerin" vurulduğu belirtildi. Vurulan yerler arasında "Hizbullah'ın eğitim kamplarının" da yer aldığı ileri sürüldü.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        İsrail ordusunun bugün Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti kırsalında bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş 1 kişi de yaralanmıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Düşman İsrail'e ait İHA'dan Nebatiyye'nin Zebedin bölgesine düzenlenen saldırıda 2 kişi şehit oldu, 1 kişi de yaralandı." ifadelerine yer verildi.

        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail İHA'sı Zebedin yolu üzerindeki aracı iki tane güdümlü füze ile hedef aldı.

        Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

        Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ederken, bu saldırılarda en az 283 kişi öldü, 630 kişi yaralandı.

        Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.

