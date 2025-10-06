İsrail'den Lübnan'a saldırılar

İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan basınında çıkan haberlerde, İsrail ordusunun Bekaa'da bazı noktaları hava saldırılarıyla hedef aldığı ifade edildi.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin Lübnan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla Bekaa'ya düzenlenen hava saldırılarını üstlendi.

Açıklamada, "Lübnan Hizbullahı'na ait hedeflerin" vurulduğu belirtildi. Vurulan yerler arasında "Hizbullah'ın eğitim kamplarının" da yer aldığı ileri sürüldü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun bugün Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti kırsalında bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş 1 kişi de yaralanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Düşman İsrail'e ait İHA'dan Nebatiyye'nin Zebedin bölgesine düzenlenen saldırıda 2 kişi şehit oldu, 1 kişi de yaralandı." ifadelerine yer verildi.