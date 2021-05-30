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İsrail'den Mısır'a 13 yıl sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, resmi ziyaret için Mısır'a gitti. Ashkenazi, 13 yıl sonra Mısır'ı ziyaret eden ilk İsrail Dışişleri Bakanı oldu.

SON DAKİKA: İsrail'den Mısır'a 13 yıl sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret - Haberler
İsrail Dışişleri'nden Mısır'a 13 yıl sonra ilk ziyaret!
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AA

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, resmi ziyaret için Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

Mısır'da devlete ait Ahbar el-Yevm gazetesinin haberine göre, birkaç saatlik bir ziyaret için Kahire Uluslararası Havalimanı'na ulaşan Ashkenazi, 13 yıl sonra Mısır'ı ziyaret eden ilk İsrail Dışişleri Bakanı oldu.

Ashkenazi'nin Kahire temasları kapsamında Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya geleceği, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin sağlamlaştırılması ve Gazze'nin yeniden inşasını kolaylaştıracak uygulamaları görüşeceği belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığına ait "İsrail Arapça Konuşuyor" isimli Facebook hesabından yapılan açıklamada da Ashkenazi'nin Kahire'de "Gazze'ye yönelik ateşkesi ve uluslararası gözetim altında Gazze'nin yeniden imarını konuşacaklarını söylediği" aktarıldı.

Ashkenazi'nin ayrıca Hamas'ın elindeki İsrail askeri ile vatandaşlarının iadesi konusuna da yoğunlaşacağı kaydedildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı. Kassam Tugayları, bu kişilerin durumu hakkında herhangi bir bilgi vermemişti.

Ashkenazi'nin ziyaretiyle, 13 yıl aradan sonra ilk kez bir İsrail Dışişleri Bakanı Mısır'a gitmiş oldu. En son 2008 yılında dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni Mısır'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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