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İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı

İsrail tarafından, Suriye'nin başkenti Şam'da Esad güçlerine ait bazı noktalara hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi

İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı
İsrail'den Şam'a hava saldırısı
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AA

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esad rejimi güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.30 sularında Şam'ın çevresinde rejim güçlerine ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda sadece hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.

Başkent Şam ve kırsalındaki bölgelerde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

AA'nın haberine göre; Esad rejimi, 22 Ekim ve 24 Ekim'de de İsrail güçlerinin Şam'a saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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