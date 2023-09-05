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"KORUNMASI GEREKEN ALANDA 120 KAÇAK YAPI VAR" Gerekli yıkımların başlaması gerektiğini kaydeden Erüz, "Trabzon'da şu anda çok önemli dünya ülkelerinde korunması gereken 3 tane turbalık alan var. Ağaçbaşı ve Barma yaylaları en büyükleri. Barma Yaylası'nda 2017'den sonra 120 tane kaçak yapı yapıldı. Koruma altında ama buna rağmen yapılan kaçak yapı var" diye konuştu.

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Doç. Dr. Erüz sözlerini şöyle sürdürdü: "Kamu idarelerinin mutlaka bunu bir an önce ele alıp, gerekli yıkımları yapması gerekiyor. Artık teknoloji öyle bir şey ki; bir nokta boyutunda dahi olsa Coğrafi Bilgi Sistemleri sayesinde gerekli tespiti edebiliyorsun. Yani 'Yaptım, benimki daha önceden de vardı' deme şansınız yok.