Arıhan, bu verinin yılda ortalama 2 bin 143 yangına ve 10 bin 526 hektar alanın tahribine tekabül ettiğine işaret ederek, "Orman yangınları yaban hayatı üzerindeki etkilerini artırıyor. Çanakkale'deki yangında korku ve panik içerisinde alandan uzaklaşmaya çalışan yaban hayvanlarını herkes gördü. Ancak alandan uzaklaşan hayvanlar, yaşamlarını sürdürebilmeleri için yeni ve uygun yaşam alanları bulmak zorundalar. Bu da çevredeki habitatlarda normalden daha fazla yoğunlukta hayvanın bulunmasına neden olmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

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Dolayısıyla yangının etkilerinin sadece yanan alanlarda değil, etrafındaki bölgelerde de gözlendiğini vurgulayan Arıhan, şunları kaydetti: "Yangın alanlarında ve çevresinde yaban hayatının kendini toparlayabilmesi için yangın sonrası alınması gereken en önemli tedbir yangının yaşandığı ilin tamamını kapsayacak şekilde avcılığın yasaklanmasıdır. 2021 yılındaki Fethiye ve Marmaris yangınlarından sonra da Tarım ve Orman Bakanlığınca çok doğru ve yerinde karar alınarak Muğla ilinde 2021-2022 yıllarında avcılık tamamen yasaklanmıştı. Tarım ve Orman Bakanı'ndan beklentimiz, bu büyük yangın sonrasında yangının yaban hayatı ve yaşam alanlarına etkisinin azaltılabilmesi için Çanakkale'nin Anadolu Yakası'nda kara avcılığının 2023-2024 yıllarını kapsayacak şekilde tamamen yasaklanması, yangın sonrası maki ve kızılçam ekosistemlerinin doğal yollarla yenilenmesi için gerekli çalışmaların sürdürülmesidir."