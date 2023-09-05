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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da iş yerinde feci yangın!

        Son dakika haberi İstanbul'da iş yerinde feci yangın!

        İstanbul Ataşehir'de iki katlı iş yerinde yangın çıktı. 3 binaya da sıçrayan alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 12:17 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:46
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        İstanbul'da iş yerinde feci yangın!
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        Ataşehir'de bir binada çıktıktan sonra bitiğindeki 3 binaya da sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        AA'da yer alan habere göre Barbaros Mahallesi Kent Sokak'ta bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki 3 binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

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        Fotoğraflar: DHA

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