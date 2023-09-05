Son dakika haberi İstanbul'da iş yerinde feci yangın! İstanbul Ataşehir'de iki katlı iş yerinde yangın çıktı. 3 binaya da sıçrayan alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Ataşehir'de bir binada çıktıktan sonra bitiğindeki 3 binaya da sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA'da yer alan habere göre Barbaros Mahallesi Kent Sokak'ta bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki 3 binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

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Fotoğraflar: DHA