Son dakika haberi İstanbul'da iş yerinde feci yangın!
İstanbul Ataşehir'de iki katlı iş yerinde yangın çıktı. 3 binaya da sıçrayan alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Giriş: 05.09.2023 - 12:17 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:46
Ataşehir'de bir binada çıktıktan sonra bitiğindeki 3 binaya da sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
AA'da yer alan habere göre Barbaros Mahallesi Kent Sokak'ta bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki 3 binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
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Fotoğraflar: DHA