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Denizli'ye getirilen Kocadağ, ifadesinde eşinin düşerek öldüğünü söylerken, yapılan ön otopside ise boğazına düğümlenmiş şekilde havlu bulundu. Kocadağ, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. ÇİFT, BOŞANMA AŞAMASINDAYMIŞ Soruşturmanın ardından Mithat Kocadağ hakkında, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianamede hazırladı. Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık Mithat Kocadağ hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 'eşe nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istendi. İddianamede, çiftin boşanma aşamasında olduğu, Mithat Kocadağ'ın genç kadını bu fikrinden vazgeçirmeye çalıştığı kaydedildi.

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BAZI KRİMİNAL TESTLER YAPILAMADI Şüpheli Kocadağ'ın, katıldığı SHOW TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında anlattıklarının büyük bölümü de iddianamede yer aldı. Mithat Kocadağ'ın eşini yaklaşık yarım saat boğazını sıkarak öldürdüğü, daha sonra da ablasını arayarak Mine Kocadağ'ın evi terk ettiğini söylediği bilgisine yer verildi. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, 'En etkili fare öldüren ilaç', 'En kuvvetli zehir hangisidir?', 'İnsanları tek yumrukta nasıl bayıltırız' başlıklarında aramalar gerçekleştirildiği ayrıca 'Zorla ilişkide çocuk olur mu' şeklinde arama yapıldığının tespit edildiğine de iddianamede yer verildi. Diğer yandan 6 aydır toprak altında bulunan cesetteki bozulmalar nedeniyle bazı kriminal testlerin yapılamadığı iddianamede belirtildi.

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HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI BULUNDU Mithat Kocadağ'ın savcılıktaki ifadesinde ise eşini çok sevdiğini, aralarındaki sorunu düzeltmeye çalıştığını, daha önce yaşadıkları bir tartışmada eşini darp etmediği halde darp raporu alarak kendisinden şikayetçi olduğunu, koruma kararı alındığını, sonraki süreçte birlikte kalmaya devam ettiklerini anlattığına da yer verildi. Kocadağ'ın savcılık ifadesinde eşini öldürmeyi planlamadığını ve olayın aniden geliştiğini anlattığı da iddianameye girdi. İddianamede, Mithat Kocadağ'ın eşiyle ölmeden önce birliktelik yaşandığı beyanına da dikkat çekilip, ancak boşanma aşamasında olmaları nedeniyle 'Mine Kocadağ'ın rızasıyla cinsel ilişkiye girmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu', bu nedenle birlikteliğin zorla cinsel saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiği de ifade edildi.

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