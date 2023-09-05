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        Haberler Spor Voleybol Tarih yazan Filenin Sultanları'nın hikayesi: Eda Erdem - Voleybol Haberleri

        Tarih yazan Filenin Sultanları'nın hikayesi: Eda Erdem

        Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. FIVB sıralamasında "1" numara olarak katıldığımız Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran Milliler, adlarını tarihe altın harflerle yazdırdı. İşte büyük zaferin mimarları; Eda Erdem!

        Uğur Sarıkaya
        usarikaya@haberturk.com
        Giriş: 05.09.2023 - 10:45 Güncelleme: 05.09.2023 - 10:53
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        Tarihe geçen büyük kaptan!
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        A Milli Takım ve Fenerbahçe Opet'in emektar kaptanı Eda Erdem Dündar, 22 Haziran 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Voleybola 24 Aralık 2000’de Beşiktaş altyapısında başladı. Milli voleybolcu, dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş’tan 2008 yılında ayrılarak Fenerbahçe’ye transfer oldu.

        BİR İLKİ BAŞARDI

        A Milli Takım ve Fenerbahçe formasıyla sayısız başarılar elde eden 36 yaşındaki yıldız, Avrupa Voleybol Şampiyonası tarihinde üst üste 4 kez (2015, 2017, 2019 ve 2021) 'En İyi Orta Oyuncu' olarak Rüya Takım'a seçilen ilk voleybolcu oldu.

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        TARİHİN EN İYİ 100 OYUNCUSU LİSTESİNDE YER ALDI

        Eda, 2021 yılında Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından açıklanan ‘Tarihin En İyi 100 Oyuncusu’ listesinde yer alarak bir kez daha gurur kaynağımız oldu.

        SİMGE HALİNE GELEN FOTOĞRAF...

        Eda Erdem Dündar, 2019 Avrupa Şampiyonası'ndaki Hırvatistan maçında çekilen 'ikonik' fotoğrafıyla da gündem olmuştu. Milli voleybolcu, o fotoğrafın hikayesini Habertürk'e anlatırken, şu ifadeleri kullanmıştı:

        https://www.instagram.com/p/Cww8Y8MIw0f/?img_index=1

        "Elbette çok duygulandım ve gurur duydum, hala fotoğrafı gördüğümde tüylerim diken diken oluyor. Türkiye Voleybol Federasyonu’muzun fotoğrafçısı Mert Bülent Uçma bana ömür boyu hatıra kalacak bir fotoğraf karesi hediye etmiş oldu. Her zaman sahada elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ediyorum; hırsımı, vazgeçmeyişimi ve azmimi insanlara örnek olabileceği umuduyla diri tutuyorum. Bu kare ile de güçlü Türk Kadını fotoğrafları arşivinde yer alabildiysem, ne mutlu bana."

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