Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor! Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly'yi taşıyan uçak bu akşam 19.00 sularında İstanbul Havalimanı'na inecek! Geçen sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki futbolcu, Manchester United'da ise altı sezonda toplamda 113 maça çıktı. Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giyen Bailly için İngiltere ekibi, 2016'da 30 milyon sterlin ödemişti

Anadolu Ajansı Giriş: 05.09.2023 - 11:41 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:41 facebook

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