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        Galatasaray'da gözler yabancı kontenjanında

        UEFA listelerinin verildiği günün son saatlerinde Davinson Sanchez ile Tanguy Ndombele'yi renklerine bağlayan Galatasaray'da gözler yabancı kontenjanına döndü. Kadrosunda 16 yabancı oyuncu bulunan sarı-kırmızılılarda Fredrik Midtsjö ve Leo Dubois ile yolların ayrılması planlanıyor

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 05.09.2023 - 10:25 Güncelleme: 05.09.2023 - 10:25
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        UEFA'ya kadro bildiriminin son günü olan 4 Eylül gecesi iki yıldızı renklerine bağlayan Galatasaray'da gözler yabancı kontenjanına dönmüş durumda. Stopere Tottenham'ın Kolombiyalı oyuncusu Davinson Sanchez'i orta sahaya ise yine Tottenham'ın Fransız futbolcusu Tanguy Ndombele'yi transfer eden sarı-kırmızılıların yabancı oyuncu sayısı 16'ya yükseldi.

        Galatasaray'ın, TFF'nin yabancı oyuncu kuralları gereği iki oyuncuyla yollarını ayırması gerekiyor. Daha önce Pendikspor ile transferi için anlaşma sağlanan Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra Leo Dubois ile de yolların ayrılması planlanıyor.

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        Sarı-kırmızılılar, birkaç gün önce Pendikspor ile Norveçli orta sahanın transferi konusunda 2 milyon Euro karşılığında el sıkışmış ancak bu transfer resmiyete dökülmemişti. Avrupa'nın büyük liglerinde transfer dönemi sona ererken Midtsjö'nün yeni durağının Pendikspor ya da yine bir Süper Lig ekibinin olması bekleniyor. Samsunspor'un da Norveçli yıldıza ilgisi bulunuyor.

        Galatasaray'da yolların ayrılmasının planlandığı diğer isim ise Leo Dubois... Geçen sezon büyük beklentilerle gelse de formayı Sacha Boey'e kaptıran ve ardından daha çok sol bekte rotasyona giren Fransız futbolcuya İtalya'dan talipler olsa da yıllık ücreti bu transferin önünü tıkamıştı.

        Fransa'dan ekiplerle de görüşen Dubois, 1.8 milyon Euro'luk ücretinde indirime yanaşmayınca transfer görüşmeleri de ciddileşmemişti. Galatasaray ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncuya Süper Lig'den ilgi bulunduğu öğrenildi.

        Galatasaray'ın yabancı oyuncuları
        1 Cedric Bakambu
        2 Davinson Sanchez
        3 Wilfried Zaha
        4 Dries Mertens
        5 Fredrik Midtsjö
        6 Hakim Ziyech
        7 Angelino
        8 Leo Dubois
        9 Tete
        10 Fernando Muslera
        11 Mauro Icardi
        12 Lucas Torreira
        13 Sergio Oliveira
        14 Sacha Boey
        15 Tanguy Ndombele
        16 Victor Nelsson
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        Haberi Hazırlayan: Çağatay Çelik
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