Eşi ve kayınvalidesini öldürmüştü! Cinayetle ilgili kan donduran mesajlar! Karabük'te, 'kıskançlık' nedeniyle tartıştığı eşi 45 yaşındaki Özlem Küçükyılmaz ve kayınvalidesi 62 yaşındaki Nazife Çetingök'ü sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar eden 59 yaşındaki Hasan Küçükyılmaz'ın cinayet öncesi ve sonrasında WhatsApp durumundan paylaştığı ses kayıtları ve videolar ortaya çıktı. Küçükyılmaz paylaşımlarında, "Yaptıklarının bedelini ödedin. Annen de ödedi, baban da cenazenizin başında durarak bedelini ödemiş olacak" ifadelerini kullandığı görüldü

Karabük'te olay, dün saat 22.00 sıralarında Yeni Mahalle Kandil Sokak'ta meydana geldi. Hasan Küçükyılmaz (59), 1 yıl önce evlendiği eşi Özlem Küçükyılmaz (45) ile kıskançlık nedeniyle kavga etti.

SOKAK ORTASINDA ATEŞ AÇTI

DHA'da yer alan habere göre Hasan Küçükyılmaz, annesi Nazife Çetingök (62) ile birlikte dışarı çıkan eşi Özlem Küçükyılmaz'ı takip edip, sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açtı.

ANNE VE KIZI YERE YIĞILDI

Anne ve kızı vücutlarına isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığılırken, Hasan Küçükyılmaz kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Küçükyılmaz ile Çetingök´ün cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

POLİSLERİ GÖRÜNCE CANINA KIYDI

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli Hasan Küçükyılmaz'ı aynı mahallede Zafer Sokak yakınlarındaki çamlıkta buldu. Küçükyılmaz, burada kendisine doğru yaklaşan polisleri görünce pompalı tüfekle kendini başından vurarak intihar etti.

İLK EŞİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ

Hasan Küçükyılmaz'ın 2008 yılında ilk eşi Nimet Küçükyılmaz'ı da öldürüp hüküm giydiği, cezasını çekip 2 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

EŞİ GEÇEN HAFTA YARDIM İSTEMİŞ

Ayrıca, Özlem Küçükyılmaz'ın geçen hafta eşinden şiddet gördüğü için KADES uygulamasını kullanarak polisten yardım istediği, ancak daha sonra şikayetinden vazgeçtiği belirtildi.

SON PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Hasan Küçükyılmaz'ın, cinayeti işlemeden önce ve işledikten sonra yaptığı bazı paylaşımlar ortaya çıktı. Küçükyılmaz'ın WhatsApp durumu olarak olay öncesi yaptığı paylaşımda, "Yarın 5 Eylül´de Allah nasip kısmet ederse, yarın bu arkadaşınız bu dünyada yok. Dersiniz ki niye yok. Bir sene önce vatandaşın birisi ile tanışıp evlendik. O yüzden yok" dediği görüldü.

CİNAYETTEN SONRA PAYLAŞIM YAPTI

Küçükyılmaz'ın olayın ardından yaptığı paylaşımda ise eşini kendisini aldatmakla suçlayarak, "Böyle cenazen çıkar işte. Birazdan kendimi öldüreceğim. Sana ahirette hesap soracağım. 2 elim yakanda olacak. Yaptıklarının bedelini ödedin. Annen de ödedi, baban da cenazenizin başında durarak bedelini ödemiş olacak. Benimle oynama oyuncak olursun dedim. Ne oldu bak. Neredesiniz. Arkadaşlarınla eğleniyormuşsun. Benim soyadımla yapamazsın. Benim soyadım Küçükyılmaz, soy ismime leke düşürmemek için öldürdüm bak" dediği sesler yer aldı.