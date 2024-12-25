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        Haberler Dünya İsrail Gazze'deki işgalini durdurmayacak | Dış Haberler

        İsrail Savunma Bakanı:Gazze'deki stratejik yerlerden çekilmeyeceğiz

        İsrail, Gazze'nin birçok yerinde işgalini sürdürüyor. Özellikle Philadephie Koridoru gibi stratejik yerleri elinde tutan İsrail güçlerinin bu noktalardan çekilebileceği dile getiriliyordu. Ancak İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'deki stratejik yerlerden çekilmeyeceklerini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 19:46 Güncelleme: 25.12.2024 - 19:46
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        İsrail Gazze'deki işgalini durdurmayacak
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        İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Philadelphi Koridoru'na giden Katz, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki "tampon bölgeleri ve stratejik mevzileri" tutmaya devam edeceğini aktardı.

        Katz, "(Gazze'de) güvenlik kontrolünün, tehditleri önlemek için her bölgede hareket etme yetkisine sahip olacak İsrail ordusunun elinde olmasını sağlayacağız." dedi.

        Gazze Şeridi'nde "İsrail kentlerinin güvenliğini sağlayacak güvenlik bölgeleri, tampon bölgeler ve stratejik karakolların" olacağını kaydeden Katz, "güvenlik bölgesinden" ne kastettiğine ilişkin detaylı bir açıklamada bulunmadı.

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        Katz, "Halihazırda her gün devam eden çatışmalar nedeniyle burada yeni bir gerçeklik yaratacağız." ifadesini kullandı.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah Sınır Kapısı'nın bulunduğu Philadelphi Koridoru'nu mayıs ayının sonunda tamamen kontrol altına aldığını duyurmuştu.

        Koridor, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesinin ardından Gazze Şeridi'ni dış dünyadan izole etmek için kullandığı en belirgin sınır yolu sayılıyor.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 361 Filistinli öldü, 107 bin 803 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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