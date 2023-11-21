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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Gazze'nin bazı noktalarından geri çekildi

        İsrail, Gazze'nin bazı noktalarından geri çekildi

        İsrail ordusuna ait araçlar, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki varlığını sürdürürken, "nispeten güvenli noktalarda" konuşlanmaya yönelik açık bir girişimde bulunarak son 48 saatte Gazze kentinin bazı noktalarından geri çekildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 21:04 Güncelleme: 21.11.2023 - 21:33
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        İsrail, Gazze'nin bazı noktalarından geri çekildi
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        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde "insani ateşkese" yönelik açıklamaların arttığı zamanda Gazze kentindeki bazı noktalardan geri çekildi.

        3 KİLOMETREDEN FAZLA ÇEKİLDİ

        Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, son iki günde Gazze kentindeki Sabra Mahallesi’nin batısı ile Zeytun Mahallesi’nin batı kesimlerinden 3 kilometreden fazla çekilerek Şifa Hastanesi'ne ulaştığını belirtti.

        Tanıklar, ayrıca İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva ve Er-Rimal mahallelerinden de çekilerek sahil şeridindeki Reşid Caddesi'ne gerilediğini ifade etti.

        Gazze Şeridi’nin kuzeyinde ise görgü tanıkları, İsrail birliklerinin kuzeydoğudaki Beyt Hanun ve kuzeybatıdaki Beyt Lahiya kentlerindeki açık alanlarda konuşlanmayı sürdürdüğünü aktardı.

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        Tanıklar, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin kuzeydoğusundaki Cibaliya kentinde işgalini sürdürerek Endonezya Hastanesi çevresine ulaştığını ve burada konuşlandıklarını söyledi.

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        ÇATIŞMALARA 'İNSANİ ARA VERİLMESİ' GÜNDEMDE

        İsrail birliklerinin Gazze kentindeki bazı bölgelerden çekilmesi ve kuzeyde konuşlu olduğu alanlardaki varlığını koruması, Gazze Şeridi’nde çatışmalara insani ara verilmesine yönelik açıklamaların yoğunlaştığı bir zamana denk geldi.

        İsrail güçlerinin çekildiği noktalar ise 27 Ekim’de Gazze Şeridi’ne başlattığı kara saldırıları sırasında konuşlandığı alanlar olarak öne çıkıyor.

        AA muhabirine konuşan siyasi kaynaklar, Gazze’de çatışmalara insani ara verilmesinin “her zamankinden daha yakın” olduğunu söylüyor.

        Güvenlik nedeniyle isminin gizli kalmasını isteyen kaynaklar, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğundaki söz konusu anlaşmanın, birkaç gün çatışmalara ara verilmesi ile Hamas’ın elinde tuttuğu 50 İsrailliye karşılık, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılmasını kapsadığını ifade etti.

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        İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan İsrailli bir kaynak, söz konusu anlaşmanın bitmek üzere olduğunu ve Katar’ın anlaşmaya ilişkin ayrıntıları açıklamasının beklendiğini söylemişti.

        İsrail’de yayın yapan Kanal 12’ye konuşan üst düzey bir kaynak da mevcut anlaşmanın “Hamas’ın elindeki 50 rehinenin serbest bırakılmasını kapsadığını ve ateşkesin uzatılması karşılığında da kalan 100’ünün serbest bırakılacağını” öne sürmüştü.

        İsrail basınına göre, söz konusu anlaşma İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması ile Gazze Şeridi’ne gıda, insanı yardım ve yakıt girişini de kapsıyor.

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