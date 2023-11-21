İsrail kabinesi, esir takası anlaşmasını onaya hazırlanıyor! İşte ayrıntılar İsrail basını, kabinenin Hamas ile son aşamaya gelen esir takası anlaşmasını onaylamaya hazırlandığını bildirdi. İsrail medyasının aktardığına göre önerilen anlaşma, 4 günlük ateşkes karşılığında yaklaşık 50 İsrailli çocuk ve annelerinin serbest bırakılmasını içeriyor. Bunun karşılığında Filistinli mahkumların da serbest bırakılması öngörülüyor.

Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail kabinesinin bu akşam yerel saatle 20.00'de toplanacağı belirtildi.

Toplantıda kabinenin İsrail ile Hamas arasında beklenen esir takası anlaşmasını onaylayacağı ifade edildi.

Başbakanlık basın ofisinden yapılan duyuruda, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bu akşam yerel saatle 18.00'de önce Savaş Kabinesini, 19.00'da Güvenlik Kabinesini, 20.00'de de Hükümet Kabinesini toplayacağı bildirilmişti.

Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, esir takası konusunda ilerleme kaydedildiğini ve "yakında" iyi haberler almayı umduklarını belirtmişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari de bugün yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasında bugüne kadarki "en yakın noktaya ulaşıldığını", "kritik ve son aşamaya" gelindiğini söylemişti.

AYRINTILAR NETLEŞTİ

İsrail medyasından The Jerusalem Post'un aktardığına göre önerilen anlaşma, 4 günlük ateşkes karşılığında yaklaşık 50 İsrailli çocuk ve annelerinin serbest bırakılmasını içeriyor. Her rehineye 3 Filistinli mahkum düşecek şekilde esir takası gerçekleşecek.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.