Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Gazze’de işgal ettiği bölgeleri hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı | Dış Haberler

        İsrail Gazze’de işgal ettiği bölgeleri hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgalini sürdürdüğü bölgelere hava saldırıları ve topçu atışları düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 11:11 Güncelleme: 01.01.2026 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kentinin doğu bölgelerini, orta kesimde yer alan Bureyc Mülteci Kampı ile Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin doğusunu hava ve kara saldırıları ile hedef aldı.

        İsrail savaş uçakları, Refah’ın doğusuna hava saldırıları düzenledi, eş zamanlı olarak topçu atışları ile bölgeyi hedef aldı.

        Tanıklar, bölgede şiddetli patlama sesleri ve İsrail askeri araçlarından aralıklı silah sesleri duyulduğunu belirtti.

        Gazze kentinin doğusundaki Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinde de hava saldırıları ve topçu atışları düzenlenirken bölgede patlama sesleri duyuldu.

        Orta kesimdeki Bureyc Mülteci Kampı’nın doğu bölgeleri de İsrail ordusuna ait askeri araçlardan açılan ateş ve topçu atışlarının hedefi oldu.

        REKLAM

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güney ve doğu sınır hatlarının yanı sıra kuzeyde geniş alanlarda işgalini sürdürüyor. Bu durum, İsrail’in Gazze topraklarının yüzde 50’sinden fazlasını fiilen işgal ettiği anlamına geliyor.

        İsrail, 10 Ekim’den bu yana Hamas ile varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürürken, Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’ne göre bu süreçte yaklaşık 969 ihlal gerçekleştirdi ve en az 418 Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti.

        İsrail'in 8 Ekim 2023’te başlayan ve iki yıl süren saldırıları sonucu Gazze’de 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 bini aşkın kişi yaralandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da kar yağışı başladı

        İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        Otizmli öğrencisini merdivenden itmişti... Sıcak gelişme!
        Otizmli öğrencisini merdivenden itmişti... Sıcak gelişme!
        İstanbul'dan kar manzaraları
        İstanbul'dan kar manzaraları
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Meteoroloji saat verip uyardı! Sıcaklık daha da düşüyor... 7 bölgede kar var!
        Meteoroloji saat verip uyardı! Sıcaklık daha da düşüyor... 7 bölgede kar var!
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Sabah telefona bakmadan uyanamıyorsanız dikkat!
        Sabah telefona bakmadan uyanamıyorsanız dikkat!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!