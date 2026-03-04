Canlı
        İsrail hava sahasını kademeli olarak açacak | Dış Haberler

        İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, yurt dışında kalan İsrail vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için hava sahasını kademeli olarak açacaklarını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 00:37 Güncelleme:
        İsrail Ulaştırma Bakanı Regev, düzenlediği basın toplantısında, ABD ile İran’a başlattıkları saldırılar sonrası yurt dışında kalan on binlerce İsrailliyi getirmek için çarşamba gecesi ile perşembe arasında hava sahasını açma kararını onayladığını belirtti.

        Hava sahasının açılmasının ardından günde yaklaşık 10 bin İsraillinin ülkeye geri getirilmesini planladıklarını söyleyen Regev, başkent Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda yığılmayı önlemek için bir dizi önlem alacaklarını da kaydetti.

        Önlemler arasında Ben Gurion Havalimanı’ndan ayrılacak uçaklara yolcu alınmayacağı belirtildi.

        Plan çerçevesinde 24 saat boyunca faaliyet gösterecek Ben-Gurion Havalimanı’na ilk gün saatte yalnızca 200 yolcu kapasiteli bir uçağın inişine izin verilecek. İlerleyen günlerde ise saatte iki uçak veya geniş gövdeli bir uçağın inişine izin verileceği bildirildi.

        İsrail Havaalanları İdaresi yöneticisi Şaron Kedmi, yurt dışında kalan İsraillileri geri getirmek için yürütülecek operasyonun bir hafta ila 10 gün sürebileceğini belirtti.

        İsrail, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı ABD ile birlikte İran'a başlattığı saldırılar sonrası kapatmıştı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

