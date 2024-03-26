İsrail iki hafta sonra duyurdu: Hamas'ın üst düzey komutanını öldürdük
İsrail, Hamas'ın üst düzey komutanlarından Marwan Issa'yı bir hava saldırısında öldürdüklerini açıkladı. Issa, "Hamas'ın 3. adamı" olarak nitelendiriliyor.
İsrail askeri sözcüsü, Hamas'ın önde gelen komutanlarından Marwan İssa'nın iki hafta önce gerçekleştirdikleri bir hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.
Tuğamiral Daniel Hagari İsrail televizyonuna yaptığı açıklamada, "Tüm istihbaratı kontrol ettik. Marwan İsa yaklaşık iki hafta önce gerçekleştirdiğimiz saldırıda öldürüldü" dedi.
Hagari, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada Issa'nın hayatta olup olmadığını hala araştırdıklarını söylemişti.
İsrail tarafı, İzzeddin Kassam Tugaylarının Komutanı Muhammed ed-Dayf'ın yardımcısı olan Marwan Issa'nın Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e gerçekleştirdiği saldırıyı planlayan üst ekibin içinde olduğunu belirtiyor.