        Haberler Dünya İsrail'in ateşkesi ihlal ederek çadırlara saldırması sonucu 2 Filistinli çocuk hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail'in ateşkesi ihlal ederek çadırlara saldırması sonucu 2 Filistinli çocuk hayatını kaybetti

        İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin çadırlarını hedef aldığı, ateşkesin ihlal edildiği öne sürülen saldırıda 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti; cenazeler Nasır Hastanesi'ne getirildi

        Giriş: 04.02.2026 - 18:28 Güncelleme: 04.02.2026 - 18:28
        İsrail ateşkes dinlemiyor
        İsrail, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridinin güneyindeki Han Yunus kentine saldırı düzenledi.

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

        Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri defnedilmek üzere Gazze’nin güneyindeki Nasır Hastanesi’ne getirildi. Vefat eden kız çocuklarının anne ve babası, cenaze sırasında derin üzüntü yaşadı.

