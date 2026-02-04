İsrail'in ateşkesi ihlal ederek çadırlara saldırması sonucu 2 Filistinli çocuk hayatını kaybetti

Okul yolunda ölen 5 yaşındaki Güneş toprağa verildi

İstanbul İkitelli'de anaokuluna gitmek için annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Güneş Saka, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan anne Filiz Saka hastanede yaşam savaşı verirken, minik Güneş'in cenazesi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dualarla defnedildi.