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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor! Netanyahu'dan saldırılara devam kararı

İsrail'in Gazze'ye yönelik 9 Mayıs'ta başlattığı saldırılar devam ederken, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 29'a yükseldi. Diğer yandan İsrail Başbakanı Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant, Gazze'ye yönelik saldırılara devam etme kararı aldı

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AA / HABERTURK.COM
  • İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor! Netanyahu'dan saldırılara devam kararı

    İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 9 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda şu ana kadar ölen Filistinlilerin sayısı 29'a yükseldi.

     

     
  • İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor! Netanyahu'dan saldırılara devam kararı

    Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir Filistinli daha hayatını kaybetti.

     

     
  • İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor! Netanyahu'dan saldırılara devam kararı

    İsmi açıklanmayan Filistinlinin ölümüyle birlikte son 3 günde gerçekleşen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükselirken yaralı sayısı da 90'ı aştı.

     

     
  • İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor! Netanyahu'dan saldırılara devam kararı

    GAZZE'DEN SON ÜÇ GÜNDE 800 ROKET VE HAVAN MERMİSİ ATILDI

    Bu arada saldırı altındaki Gazze'den de İsrail'e bir dizi roket atıldı.

    Gazze Şeridi'nin çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerinin yanı sıra Askalan (Aşkelon), Usdud (Aşdod), başkent Tel Aviv'in yakınındaki Bat Yam ve Holon gibi kentlerde saldırı alarmları çaldı.

     
  • İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor! Netanyahu'dan saldırılara devam kararı

    Sosyal medyada Sderot ve Askalan'da da bazı noktalara roket isabet ettiği ve hasar oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

     

     
  • İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor! Netanyahu'dan saldırılara devam kararı

    Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'den şu ana kadar yaklaşık 800 roket ve havan mermisi atıldığını, bunlardan 620'sinin Gazze Şeridi'ni aştığını, hava savunma sistemlerinin 179 roketi durdurduğunu paylaştı.
  • İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor! Netanyahu'dan saldırılara devam kararı

    NETANYAHU'DAN SALDIRILARA DEVAM KARARI

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'ye yönelik başlatılan "askeri harekatı" sürdürme kararı aldı.

     

     
  • İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor! Netanyahu'dan saldırılara devam kararı

    Gazze Şeridi'ndeki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmenin ardından, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant, İsrail ordusuna Gazze'deki İslami Cihad hareketine ağır kayıplar vermeye devam etmesi emrini verdi.

     

     
  • İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor! Netanyahu'dan saldırılara devam kararı

    Haberde, Netanyahu ve Gallant'ın, "Gazze'deki askeri harekatın gerektiği kadar devam etmesine" karar verdiği kaydedildi.

     

     
  • İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor! Netanyahu'dan saldırılara devam kararı

    İsrail ve Filistinli gruplar arasındaki ateşkes görüşmeleri henüz sonuç vermedi.

     

     
  • İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor! Netanyahu'dan saldırılara devam kararı

    NE OLMUŞTU?

    İsrail ordusu, 9 Mayıs Salı sabaha karşı İslami Cihad Hareketinin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak, abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlattı.

     
  • İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor! Netanyahu'dan saldırılara devam kararı

    İsrail’in son üç günde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 5 isim yer alırken, Filistinli gruplar da Gazze'den İsrail'e yüzlerce roket ve havan mermisi atarak karşılık verdi.

     

     
  • İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor! Netanyahu'dan saldırılara devam kararı

    Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı sürdürdüğü 87 günlük açlık grevinden sonra 2 Mayıs'ta hayatını kaybetmesiyle bölgede gerilim tırmanmıştı. İsrail, Adnan'ın naaşını ailesine teslim etmeyi reddetmişti.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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