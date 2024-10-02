İsrail'in Han Yunus'ta evlere düzenlediği saldırıda 32 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Avrupa Hastanesi'nden bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgilere göre, İsrail ordusunun, Han Yunus kentinin doğusundaki Selam, Menara ve Maan bölgelerindeki evlere sabah düzenlediği saldırılarda ölen 32 kişinin cenazeleri sivil araçlarla hastaneye ulaştı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Filistinlilere ait evler bombalanırken, söz konusu bölgelere sürpriz baskınlarla hareket eden herkese ateş açtı.

Zerd, Aslih, Şair ve diğer ailelere ait onlarca evin bombalandığı evlerden ölü ve yaralılara ulaşma imkanı İsrail ordusunun bölgeden ayrıldıktan sonra mümkün olabildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Filistinli gazeteci Ahmed ez-Zerd'in ailesine dayandırdığı haberine göre, İsrail güçleri Han Yunus'un güneydoğusunda 2 katlı bir eve saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında gazeteci Zerd'in ağabeyi, amcası ve amca çocuklarının da bulunduğu çok sayıda aile üyesi hayatını kaybetti, Zerd ile annesi ve kardeşi de ağır yaralandı.

İsrail güçlerinin olay yerine yaklaşan herkese ateş etmesi nedeniyle yıkılan evin enkazı altında kalan ölü ve yaralıların çıkarılması için çalışma başlatılamıyor.

Öte yandan İsrail ordusunun ani sızmayla baskın düzenlemesi ve bombardımanı sebebiyle Kizan en-Neccar ve Menara bölgelerinden gece karanlığına rağmen çok sayıda Filistinli ailenin ayrılmak zorunda kaldığı gözlendi.