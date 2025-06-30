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        Haberler Dünya İsrail'in İran'a 12 gün süren saldırılarında ölenlerin sayısı 935'e yükseldi | Dış Haberler

        İsrail'in İran'a 12 gün süren saldırılarında ölenlerin sayısı 935'e yükseldi

        İsrail'in İran'a yönelik 12 gün süren saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 935'e yükseldiği bildirildi, 5 bine yakın kişinin de yaralandığı ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 15:38 Güncelleme: 30.06.2025 - 15:38
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        İsrail'in İran'a saldırılarında can kaybı 935'e yükseldi
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        İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 935'e çıktığını belirtti.

        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cihangir düzenlediği basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

        İranlı Sözcü, İsrail'in İran'a düzenlediği ve 12 gün süren saldırıları sonucunda, 935 kişinin öldüğünü ve bu kişilerin kimliklerinin Adli Tıp Kurumu tarafından tespit edildiğini açıkladı.

        Cihangir, ölenlerden 38'inin çocuk, 102'sinin ise kadın olduğunu kaydetti.

        İranlı yetkili yaralı sayısı hakkında ise bilgi vermedi.

        İran Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Haziran'da yapılan açıklamada, ölü sayısının 627'ye ve yaralı sayısının da 4 bin 870'e yükseldiği duyurulmuştu.

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