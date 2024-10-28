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        Haberler Dünya İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - Dünya haberleri | Dış Haberler

        İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

        İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek el-Hirmil vilayetinde düzenlediği hava saldırıları sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 20:45 Güncelleme: 28.10.2024 - 20:45
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        Lübnan'a hava saldırıları: 4 ölü, 10 yaralı
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        Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Baalbek kentine bağlı Brital beldesinde bir binayı bombaladığı belirtildi.

        Brital beldesinde düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 10 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, saldırıda yaralanan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.

        Saldırı sonucu yakın binalarda ve bazı araçlarda hasar oluştuğu bilgisinin paylaşıldığı haberde, İsrail savaş uçaklarının bölgedeki Tareyya beldesinde de bir motosikleti hedef aldığına işaret edildi.

        Haberde, motosiklete yönelik hava saldırısı sonucu 2 kişinin öldüğü kaydedildi.

        İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 710 kişi öldü

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

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        Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 710 kişi öldü, 12 bin 592 kişi yaralandı.

        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

        Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

        İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #israil
        #lübnan
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