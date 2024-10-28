İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Baalbek kentine bağlı Brital beldesinde bir binayı bombaladığı belirtildi.

Brital beldesinde düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 10 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, saldırıda yaralanan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Saldırı sonucu yakın binalarda ve bazı araçlarda hasar oluştuğu bilgisinin paylaşıldığı haberde, İsrail savaş uçaklarının bölgedeki Tareyya beldesinde de bir motosikleti hedef aldığına işaret edildi.

Haberde, motosiklete yönelik hava saldırısı sonucu 2 kişinin öldüğü kaydedildi. İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 710 kişi öldü Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. REKLAM Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 710 kişi öldü, 12 bin 592 kişi yaralandı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.