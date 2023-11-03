İsrail'in Mescid-i Aksa kısıtlaması devam ediyor

İsrail'in Mescid-i Aksa kısıtlaması devam ediyor

İsrail'in Mescid-i Aksa kısıtlaması devam ediyor İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar devam ediyor. İsrail kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa haremi içerisi ve avlusu cuma namazı öncesi boş olduğu görüldü.

28 gündür devam eden savaşın etkilerinin Filistinin diğer bölgelerine yansıması bölgede gerginliğe sebep oluyor.

İsrail polisi, Kudüs'teki gerginliği engelleyebilmek için, Silsile Kapısı'ndaki denetimlerini savaşın 4. cumasında da sıklaştırıyor. Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılmak isteyen müslümanlar polisler tarafından kimlik kontrolünden geçiriliyor.

İsrail polisi yalnızca yaşlı Filistinlilerin Mescid-i Aksaya girmesine izin veriyor.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.