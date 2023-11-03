Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya İsrail'in Mescid-i Aksa kısıtlaması devam ediyor

        İsrail'in Mescid-i Aksa kısıtlaması devam ediyor

        İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar devam ediyor. İsrail kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa haremi içerisi ve avlusu cuma namazı öncesi boş olduğu görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 13:54 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in Mescid-i Aksa kısıtlaması devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        28 gündür devam eden savaşın etkilerinin Filistinin diğer bölgelerine yansıması bölgede gerginliğe sebep oluyor.

        İsrail polisi, Kudüs'teki gerginliği engelleyebilmek için, Silsile Kapısı'ndaki denetimlerini savaşın 4. cumasında da sıklaştırıyor. Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılmak isteyen müslümanlar polisler tarafından kimlik kontrolünden geçiriliyor.

        İsrail polisi yalnızca yaşlı Filistinlilerin Mescid-i Aksaya girmesine izin veriyor.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İşte 2024 MTV tutarları!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Deniz atıklarından gelir elde edilecek
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Öğle saatlerinden itibaren... Bugüne ve yarına dikkat! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı!
        Öğle saatlerinden itibaren... Bugüne ve yarına dikkat! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı!
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"