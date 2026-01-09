Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya "İsrail'in Somaliland'de askeri üs kurma seçeneği masada" | Dış Haberler

        "İsrail'in Somaliland'de askeri üs kurma seçeneği masada"

        Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Siyasi İşler Dairesi Müdürü Deka Kasım, İsrail'in bölgelerinde askeri üs kurma seçeneğinin "masada olduğunu" ifade etti. Kasım, bu adıma ilişkin kararın karşılıklı büyükelçilikler açılmasının ardından taraflar arasında yapılacak anlaşmanın içeriğine bağlı olduğunu dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 00:52 Güncelleme: 09.01.2026 - 01:21
        "İsrail'in Somaliland'de askeri üs kurma seçeneği masada"
        Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Siyasi İşler Dairesi Müdürü Deka Kasım, İsrail'in bölgelerinde askeri üs kurma seçeneğinin "masada olduğunu" söyledi.

        İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan Kasım, Tel Aviv yönetiminin Somaliland'ı tanımasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Önceki açıklamanın aksine İsrail'in Somaliland'da askeri üs kurma seçeneğinin "masada olduğu" ve değerlendirildiğini belirten Kasım, bu adıma ilişkin kararın karşılıklı büyükelçilikler açılmasının ardından taraflar arasında yapılacak anlaşmanın içeriğine bağlı olduğunu ifade etti.

        Kasım, İsrail ile yapılacak güvenlik işbirliğinin "terörle mücadeleyi ve denizcilik alanını" da kapsayacağını kaydetti.

        İsrail, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesini tanıdığını duyurmuştu.

        Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Tel Aviv'in bu kararın ardından yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri Somaliland bölgesine sürgün edeceği ve Somaliland'da askeri üs kuracağını söylemişti.

        Somaliland Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla Mahmud'un açıklamalarını reddederek İsrail'in bölgede askeri üs kurmayacağını savunmuştu.

        *Fotoğraf, İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından servis edilmiştir, temsilidir

        Çifte cinayetin şüphelisi, kız kardeşlerden biriyle dini nikahlıymış

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde evlerinde silahla vurularak öldürülen Sümeyye Khaled Abira (41) ile ablası Süheyla Özdaş'ın (44) cinayet şüphelisinin, kardeşlerden Khaled'in dini nikahla birlikte yaşadığı M.B. (59) olduğu ortaya çıktı.

        #Somaliland
        #israil
