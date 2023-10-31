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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Lübnan'da Hizbullah hedeflerini vurdu

        İsrail, Lübnan'da Hizbullah hedeflerini vurdu

        İsrail ordusu, kısa süre önce Lübnan'daki Hizbullah'a ait bazı noktaları hedef aldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 03:52 Güncelleme: 31.10.2023 - 03:52
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        İsrail, Lübnan'da Hizbullah hedeflerini vurdu
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        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarıyla Hizbullah tarafından kullanılan bazı noktaların vurulduğu belirtildi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        AA'nın haberine göre, saldırının kısa süre önce gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, Hizbullah'ın, gözetleme kuleleri, bazı silahları ve kullandıkları bölgeler olmak üzere altyapısının hedef alındığı kaydedildi.

        Konuya ilişkin Hizbullah'tan henüz açıklama yapılmadı.

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