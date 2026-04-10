        Haberler Dünya İsrail, Lübnan'da sağlık noktasını hedef aldı | Dış Haberler

        İsrail, Lübnan'da sağlık noktasını hedef aldı

        İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir sağlık noktası ile bir ambulansa hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 23:33 Güncelleme:
        İsrail, Lübnan'da sağlık noktasını hedef aldı

        İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları akşam saatlerinde güneydeki Deyr Kifa ve Sarifa beldelerini hedef aldı.

        Sur'a bağlı Sarifa beldesinde bir sağlık noktasına düzenlenen saldırıda yaralıların olduğu kaydedildi.

        Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), Nebatiye vilayetine bağlı bir ambulansı hedef aldığı, bu saldırıda da yaralananların bulunduğu ifade edildi.

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bugün yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın ambulansları askeri amaçlarla kullandığını iddia ederek, bunun durdurulmaması halinde ambulans ve sağlık tesislerine saldırı düzenleneceği tehdidini yinelemişti.

        REKLAM

        İsrail'in Lübnan'a saldırısı

        İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

        Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1953'e yükseldiğini bildirmişti.

        Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri: Bakan Şimşek: "Şokları yönetme kapasitemiz güçlü", İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor..."ŞOKLARI YÖNETME KAPASİTEMİZ GÜÇLÜ"Bugün önemli bir canlı yayın vardı... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT – Habertürk ortak canlı yayınına katıldı. Savaş gündemine ilişkin, "Şokları yönetme kapasitemiz güçlü" di...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Transit vize sorunu çözüldü
        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu
        İfadesi ortaya çıktı
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatlıses'ten sürpriz
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
