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        Haberler Dünya İsrail, Lübnan'ın güney bölgesine 10 füze fırlattı

        İsrail, Lübnan'ın güney bölgesine 10 füze fırlattı

        Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine 10 füze fırlattığını aktardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 14:09 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:09
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        İsrail, Lübnan'ın güney bölgesine 10 füze fırlattı
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        İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine 10 füze fırlattığı belirtildi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Hizbullah ve İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalara ilişkin yeni bilgilere yer verildi.

        İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan Kefr Şuba beldesinin çevresine 10 füze fırlattığı aktarılan haberde, İsrail'in ayrıca Halde beldesinin dışına işaret fişekleri attığı kaydedildi.

        Hizbullah ve İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda, şu ana kadar 46 Hizbullah mensubu ve 3 İsrail askeri öldü. Çatışmalarda ayrıca Lübnan'da biri gazeteci olmak üzere 4 sivil, İsrail'de de 1 sivil hayatını kaybetti.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #lübnan
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