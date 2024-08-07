İsrail medyasına göre, Hamas Siyasi Büro Başkanlığına Sinvar'ın seçilmesi İsrail'e mesajlar içeriyor

İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas Siyasi Büro Başkanlığına, Yahya Sinvar'ın seçilmesinin "sürpriz" olduğunu ve bu durumun İsrail'e, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonunun "bir numaralı sorumlusu" olarak gösterilen Sinvar'ın hayatta olduğu ile "Hamas liderliğinin hala güçlü olduğu" mesajını verdiğini duyurdu.

KAN'ın Arap İşleri ve Orta Doğu Muhabiri Roi Kais, katıldığı "Akşam Haberleri" programında, eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasından 1 hafta sonra Sinvar'ın siyasi büro başkanlığına getirilmesinin "sürpriz" olduğunu söyledi.

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Sinvar'ın daha önce Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı olduğunu hatırlatan Kais, "Sinvar, 7 Ekim'deki saldırıların mimarlarından biri." ifadesini kullandı.

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Kais, Sinvar'ın seçilmesinin İsrail'e mesajlar verdiğine dikkati çekerek, "İsrail'in peşinde olmasına rağmen (Sinvar'ın) hayatta olduğu, Gazze'deki Hamas liderliğinin hala mevcut ve güçlü olduğu ve yönetimde kalmayı planladığını gösteren bir mesaj içeriyor." dedi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin Orta Doğu İşleri Analisti Ehud Yaari de "Sinvar'ın getirilmesi, onun Hamas içindeki konumunu teyit eden bir anlam taşıyor." diye konuştu.