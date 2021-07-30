İsrail nakliye şirketi gemisinin hedef alındığı aktarıldı 0:00 / 0:00

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İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN), İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu Zodiac Maritime Denizcilik Şirketinin yazılı açıklamasına yer verdi.

Açıklamada, "Tanzanya'dan BAE'ye doğru seyir halindeki Mercer Street adındaki bir yakıt tankerimizin hedef alındığından şüpheleniyoruz." ifadelerine yer verildi.

Geminin Japon bandıralı olduğu ve Ofer'in şirketi tarafından yönetildiği belirtildi.

İsrail basını bugün İngiliz Savunma Bakanlığına dayandırdığı bir haberde, Umman açıklarında bir İsrail gemisinin saldırıya uğradığını bildirmişti.

İSRAİLLİ ŞİRKETE AİT GEMİDEKİ MÜRETTEBATTAN 2'Sİ ÖLDÜ

Şirket, gün içinde yaptığı diğer bir açıklamada, Tanzanya'dan BAE'ye doğru seyir halindeki "Mercer Street" adındaki yakıt tankerinin hedef alındığından şüphelendiklerini bildirmişti.

Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan İsrailli nakliye şirketine ait gemideki mürettebattan 2'sinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketinden yapılan açıklamada, "Dün M/T Mercer Street isimli gemide meydana gelen olayın, gemideki mürettebattan biri Rumen, biri İngiliz uyruklu ikisinin ölümüyle sonuçlandığını derin üzüntüyle anlıyoruz." ifadesine yer verildi.

Diğer personele verilen zararla ilgili henüz bilgi sahibi olunmadığı belirtilen açıklamada, "Öncelikli endişemiz, gemideki ve durumdan etkilenen herkesin güvenliği ve sağlığı olmaya devam ediyor." denildi.

Açıklamada, olayın ayrıntılarının henüz belirlenmediği ve soruşturmanın sürdüğü kaydedilerek, şirketin, İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO) ve diğer makamlarla yakın temas halinde olduğu ifade edildi.