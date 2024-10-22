Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları Dahiye'nin Gubeyri bölgesine 3 saldırı düzenledi.

Saldırılara hedef olan bir binanın tamamen çöktüğüne ilişkin görüntüler sosyal medya ve basında sıkça paylaşıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından, Dahiye'de 2 binanın yer aldığı bir harita paylaşarak, bu binaların Hizbullah'a ait olduğunu iddia etti.

Adraee, paylaştığı haritada görülen binalar ile çevresi için acil tahliye çağrısı yaparak, İsrail ordusunun bu binalara saldırı düzenleyeceğini duyurdu.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Devlet Hastanesi çevresine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e, yaralananların sayısı da 60'a yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 483 kişi öldü, 11 bin 628 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.