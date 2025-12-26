Habertürk
        İsrail ordusu UNIFIL devriyelerinin yakınına ateş açtı | Dış Haberler

        İsrail ordusu UNIFIL devriyelerinin yakınına ateş açtı

        Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun, barış gücü askerlerinin bulunduğu noktaların yakınına ateş açtığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 23:27 Güncelleme: 26.12.2025 - 23:27
        İsrail ordusu UNIFIL yakınına ateş açtı
        Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde sınır hattı olarak bilinen "Mavi Hat" yakınında, iki farklı bölgede devriye görevi yürüten barış gücü askerlerinin bulunduğu noktaların yakınına ateş açtığını bildirdi.

        UNIFIL, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Bastara köyünde sabah saatlerinde devriye görevi yürüten UNIFIL askerlerinin bulunduğu noktanın yakınına, İsrail askerlerince ağır silahlarla ateş açıldığı belirtildi.

        Söz konusu ateşin, yakın bir noktada el bombası patlamasının ardından gerçekleştiği aktarılan açıklamada, UNIFIL'e ait herhangi bir mülkte hasar oluşmadığı, ancak açılan ateş ve patlama sesleri nedeniyle bir barış gücü askerinin kulak sarsıntısı sonucu hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

        Açıklamada ayrıca, bugün, güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Şuba beldesinde rutin görev yürüten başka bir barış gücü devriyesinin yakınına da İsrail güçlerince ateş açıldığı ifade edildi.

        UNIFIL'in, devriyeler ve faaliyetler konusunda olağan prosedürler çerçevesinde İsrail ordusunu önceden bilgilendirdiği vurgulandı.

        Barış gücü askerlerine ya da yakınlarına yönelik saldırıların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı kapsamında ciddi ihlal teşkil ettiği belirtilen açıklamada, İsrail ordusuna "Mavi Hat" boyunca görev yapan barış gücü askerlerine yönelik saldırı ve saldırgan tutumlarına son verme çağrısı yapıldı.

        İsrail ordusu, 10 Aralık ve 16 Kasım'da da UNIFIL askerlerini tank atışıyla hedef almıştı.

        UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

        Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

        BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

        BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

        1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşini satırla öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

        Antalya'da kendisi gibi hemşire eşi Sevcan Demir Sakman'ı (26) satırla öldüren Halit Can Sakman (26), ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı. Sanığın hak ettiği cezayı aldığını belirten Sevcan Demir Sakman'ın annesi Havva Ünay, "Acım hafiflemeyecek a

