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        Haberler Dünya İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'ye saldırılarını genişlettiklerini duyurdu | Dış Haberler

        İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'ye saldırılarını genişlettiklerini duyurdu

        19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart sabahı Gazze'ye saldırılarını yeniden başlatan İsrail ordusu, bu sabah Gazze'de saldırılarını genişlettiklerini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 10:47 Güncelleme: 02.04.2025 - 10:47
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        İsrail Gazze'ye saldırılarını genişletti
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        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'nde ateşkesi bozarak tekrar başlattıkları saldırıları genişlettiklerini duyurdu.

        Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıların bu sabahtan itibaren genişletilmesiyle Gazze Şeridi'nde daha fazla toprak işgal etmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Gazze Şeridi'ndeki saldırıları genişletmelerinin Hamas ve Gazze halkı üzerindeki baskıyı arttıracağını kaydeden Katz, bu alanların İsrail'in "güvenlik bölgesine" dahil edileceğini savundu.

        İSRAİL ORDUSU, REFAH'A KARA SALDIRISI BAŞLATTI

        İsrail devlet televizyonu KAN, ordunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine bu sabah itibarıyla kara saldırıları başlattığını duyurdu.

        Haberde, gece boyu süren yoğun hava saldırılarının ardından ordunun ateşkesin bozulmasından sonra ilk kez bölgeye girerek karadan saldırı başlattığı ifade edildi.

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        Daha öne işgalin genişletilmesi hazırlıkları kapsamında Güney Komutanlığı'na konuşlandırılan İsrail ordusunun en büyük tümeni olarak kabul edilen, zırhlı araçlar ve tanklardan oluşan 36. Tümen'in Gazze'nin güneyine girdiği kaydedildi.

        ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1042'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 542'i aşkın kişi yaralandı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 399'a, yaralıların sayısı da 114 bin 583'e yükseldi.

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