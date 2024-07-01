İsrailli aşırı sağcı bakan: Filistin'i tek taraflı tanıyan her bir ülke için yeni bir yerleşim yeri kuracağız

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin devletini tek taraflı tanıyan her bir ülke için işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in yeni Filistin topraklarını gasbederek burada yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kuracaklarını söyledi.

Haaretz gazetesinin haberine göre Smotrich partisinin toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı 5 kaçak yerleşim birimini Tel Aviv'in tek taraflı yasallaştırılmasını gündeme getirdi.

Smotrich, "Filistin devletini tek taraflı tanıyan her bir ülke için yeni bir yerleşim yeri kuracağız. Böylece, İsrail'in varlığını tehdit edecek bir Filistin devleti kurulması yanılgısını göstereceğiz." dedi.

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Aynı şekilde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarında yoğunluğu düşüreceği yönündeki haberlere dair Smotrich, Hamas'ı yok etme ve İsrailli esirlerin geri getirilmesi savaş hedeflerinin gerçekleştirilmesi için İsrail ordusunun Gazze'de askeri bir yönetim kurması çağrısı yaptı.

Smotrich, insani yardımların Hamas'a ulaşmaması için İsrail ordusu tarafından dağıtılması gerektiğini savunarak sadece askeri bir yönetimin İsrail'in bölgeyi kontrol ve işgal etmesini sağlayacağını, Hamas'ın yeniden iktidara dönmesini engelleyeceğini ileri sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 28 Haziran tarihli haberinde, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in talebi üzerine İsrail Güvenlik Kabinesi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasını onayladığı belirtilmişti.

Smotrich'in sunduğu plana göre, "Filistin yönetimine karşı tedbirler alınması, 5 kaçak yerleşim birimine yasal statü kazandırılması ve söz konusu yerleşim birimlerinde binlerce konut inşası için ihaleler açılmasının istendiği" kaydedilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

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İsrail, 1967'den itibaren işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 7 Ekim'den itibaren uluslararası hukuka aykırı biçimde Filistin topraklarını gasbetmeye ilişkin adımlarına hız vermişti.