        Haberler Dünya Ortadoğu İsrailli aşırı sağcı bakandan "yeni harita" talebi

        İsrailli aşırı sağcı bakandan "yeni harita" talebi

        İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, bölgede devam eden savaşın Gazze, Suriye, Lübnan ve Batı Şeria'yı kapsayacak şekilde İsrail'in sınırlarının değişmesiyle sonuçlanması gerektiğini ileri sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 04:27 Güncelleme:
        İsrail merkezli FM 103 radyosuna konuşan aşırı sağcı Bakan Smotrich, Tel Aviv yönetiminin bölge ülkelerine yönelik saldırıları ve işgal planları hakkında açıklamalarda bulundu.

        Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu ile "keskin görüş ayrılıkları" yaşadığını söyleyerek, "Savaş üzerinde çok etkim var." dedi.

        İsrail'in saldırdığı topraklarda sınırların yeniden çizilmesi gerektiğini ileri süren Smotrich, "Bu savaş Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de ve tabii ki Batı Şeria'da İsrail devletinin sınırlarının değişmesiyle sona ermelidir." diye konuştu.

        Smotrich, başbakan olması durumuna ilişkin "Eğer bana kalsaydı, bu toprakları çoktan ilhak etmiştik." ifadesini kullandı.

        Önceliğinin toprak kontrolü olduğunu vurgulayan Smotrich, "Onları ne kadar öldürdüğümüzü, bombaladığımızı ve vurduğumuzu umursamıyorlar, umursadıkları şey ne kadar topraklarını aldığımız." şeklinde konuştu.

        Aşırı sağcı İsrailli Bakan Smotrich'in ifadeleri, Filistin'in yanı sıra Suriye ve Lübnan toprakları üzerinde İsrail'in yayılmacı politikasını ortaya koyan bir açıklama olarak tepki topladı.

        Bender Abbas'ta patlama sesleri
        Fahiş aidata TBMM freni!
        Arda Turan'lı Shakhtar, yarı finalde elendi!
        Gürlek'ten Yalım ve Böcek açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülmecid Tebbun'la görüştü
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        ABD'den Vatikan'a ziyaret
        "Şoklar büyük ancak yönetilebilir"
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!
        "Şampiyonluk rekorunu kırmak istiyoruz"
        Fenerbahçe'de yönetim seçim tarihiyle ilgili toplanacak!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Kabus dolu görüntü! 93 yaşındaki yaşlı adama darp ve gasp!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
