İsrailli Bakan'dan Gazze'ye saldırılara yeniden başlama tehdidi İsrail Kültür ve Spor Bakanı Zohar, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen yeniden saldırı tehdidinde bulundu. Zohar, Hamas'ın imzalanan anlaşmanın tüm maddelerine uyması gerektiğini aksi halde bunun kendilerine Gazze Şeridi'ne saldırılara yeniden başlama seçeneği sunduğunu savundu

Anadolu Ajansı Giriş: 15.10.2025 - 14:41 Güncelleme: 15.10.2025 - 14:41

