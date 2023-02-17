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İsrail hükümetinin resmi hesabından yapılan paylaşımda "4 yaşındaki Aras ve annesi Türkiye'deki depremin ardından kurtarıldı. Farklı hastanelerde tedavi altına alındılar. Schneider Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesi hemşiresi ve İsrail'in insani yardım misyonu üyesi olan Yosefit Moshe ve İsrail'in insani yardım misyonu üyesi Aras'ı tedavi etti. Uykuya dalana kadar ona sarıldı" denildi.

— Israel ישראל (@Israel) February 16, 2023

YARDIMA GELEN İLK ÜLKELERDEN BİRİ İSRAİL'Dİ

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen çeşitli ülkelerin Afet Yardım Müdahale ekipleri, enkaz altında kalanların kurtarılması ve sağlık hizmetleri için çalışma yürüttü.

Türkiye’ye gelen ekipler arasında İsrail ekibi de yer aldı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU İSRAİL'E TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşmuş ve İsrailli mevkidaşına teşekkür etmişti.

Bakan Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak taziye ve desteklerini ilettiğini hatırlatmıştı.

Türkiye'ye ilk destek gönderen ülkelerden birisinin İsrail olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, İsrailli arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin Türkiye'ye geldiğini ve Kahramanmaraş'taki çalışmalara çok ciddi destek verdiğini söylemişti. Çavuşoğlu, İsrailli arama kurtarma ekibinin 19 kişiyi enkazdan kurtardığını aktararak, görevlerini tamamlayan ekiplerin bir bölümünün İsrail'e döndüğünü ifade etmişti.

Bakan Çavuşoğlu, öte yandan İsrail'in Kahramanmaraş'ta bir sahra hastanesi kurduğunu ve bir askeri kargo uçağını da Türkiye'ye tahsis ettiğini kaydetmişti.

Acil ihtiyaç olan çadır ve konteynerlerin sadece Türkiye değil yurt dışından da getirmeye çalıştıklarının altını çizen Çavuşoğlu, "Bulduğumuz, gerek ülkelerin verdiği gerekse Birleşmiş Milletler'in verdiği ve vereceği ve bizim satın aldığımız çadırların ülkemize bir an önce taşınması için kargo uçaklarına da ihtiyaçlarımız oldu. Bu destek için de ayrıca İsrail'e teşekkür ediyoruz." diye konuşmuştu.

* Haberin görseli İsrail'in resmi Twitter hesabından (@Israel) servis edilmiştir.