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        Haberler Dünya İsrailli yetkili: Hamas'la anlaşma sağlansa bile Gazze’ye saldırılar sürecek

        İsrailli yetkili: Hamas'la anlaşma sağlansa bile Gazze’ye saldırılar sürecek

        İsrailli bir yetkili, Hamas ile esir takası mutabakatı için yürütülen dolaylı müzakerelerde anlaşma sağlansa da Gazze'deki saldırılarını sonlandırmayacaklarını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 18:18 Güncelleme: 04.05.2024 - 18:18
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        "Anlaşma sağlansa da saldırılar sürecek"
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        İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin esir takası anlaşmasının bir parçası olarak hiçbir şekilde Gazze’deki saldırıları sonlandırmayı kabul etmeyeceğini söyledi.

        Adı açıklanmayan İsrailli yetkili ayrıca, ülkesinin esir takasının bir parçası olarak geçici süreliğine saldırılara ara verse de vermese de Refah’a kara saldırısı gerçekleştireceğini belirtti.

        The Wall Street Journal, adı açıklanmayan Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail'in Hamas'a esir takası mutabakatı için bir hafta süre verdiği, anlaşma olmaması halinde Refah'a kara saldırısı başlatacağı iddia edilmişti.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refah'a saldıracaklarını söylemişti.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 654 Filistinli öldürüldü, 77 bin 908 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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