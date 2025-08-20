Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrailliler kaçak yerleşim yeri inşa etti | Dış Haberler

        İsrailliler kaçak yerleşim yeri inşa etti

        Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria yeni bir gayrimeşru yerleşim yeri inşa ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 01:54 Güncelleme: 20.08.2025 - 01:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrailliler kaçak yerleşim yeri inşa etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında yeni bir gayrimeşru yerleşim yeri inşa ettiği belirtildi.

        Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli siviller, Nablus’un güneyindeki Akraba beldesine ait araziler üzerinde gayrimeşru yeni bir yerleşim yeri inşa etti.

        İsrailli sivil işgalciler, beldenin girişi karşısındaki Karkafa Dağı’na çadırlar kurup karavanlar yerleştirdi ve İsrail bayrakları astı.

        Nablus’un kuzeyinde ise İsrailliler, Sebastia beldesindeki arkeolojik alana, İsrail ordusunun desteğinde baskın düzenlerken alan ve oraya çıkan yollar Filistinlilere kapatıldı.

        Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyinde bir Filistinli ve oğlunun El-Halil kentinin doğusunda yerleşimcilerin saldırısı sonucu yaralandığını duyurdu.

        REKLAM

        Filistinlilerin Kiryat Arba yerleşiminin yakınındaki Jales bölgesindeki tarım arazilerini kontrol ederken saldırıya uğradığı ve baş, uzuvlar ile göğüslerinden yaralandığı belirtildi.

        Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi raporuna göre, toprakları gasbeden İsrailliler, temmuzda Batı Şeria’da 466 saldırı düzenledi.

        Bu saldırılar sonucunda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 50 aileden oluşan iki Bedevi topluluğu bulundukları yerden zorla göç ettirildi. Ayrıca 15 yeni kaçak yerleşim noktasının kurulmaya çalışıldığı kaydedildi.

        Gazze’deki soykırım saldırılarıyla eşzamanlı olarak, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Kudüs dahil, Batı Şeria’da, en az 1015 Filistinliyi öldürdü, yaklaşık 7 bin kişiyi yaraladı ve 18 bin 500’den fazlasını da gözaltına aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Trump Orban ile görüştü"
        "Trump Orban ile görüştü"
        "Rusya'nın çıkarlarına saygı duyulmadan olmaz"
        "Rusya'nın çıkarlarına saygı duyulmadan olmaz"
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        AB: Güvenlik garantisi NATO'nun 5. maddesine benzemeli
        AB: Güvenlik garantisi NATO'nun 5. maddesine benzemeli
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Türkiye'ye serin nefes
        Türkiye'ye serin nefes
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği müjdesi!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği müjdesi!
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Spotify masaya oturdu
        Spotify masaya oturdu
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar