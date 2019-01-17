İşsizlik maaşı en düşük kaç TL? İşsizlik maaşı zam oranları ne kadar oldu? Milyonlarca vatandaş işsizlik maaşı ile ilgili ayrıntıları merak eder oldu. Bilindiği üzere yeni yıla girmeden asgari ücrette %26 oranınza zam yapılmıştı. Öte yandan işsizlik maaşı alma şartları değişti? Peki yeni düzenlemede vatandaşları neler bekliyor? İşte detaylar...

İŞSİZLİK MAAŞI EN DÜŞÜK KAÇ TL OLDU?

Asgari ücrete yapılan 26,05'lik zamla birlikte işsizlik maaşı ödemeleri de yükselmiş oldu. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olan,

İşsizlik maaşı en düşük 1015 lira,

En yüksek 2.030 lira olacak.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI DEĞİŞTİ!

Meclis'te kabul edilen düzenlemeye göre işsizlik maaşından yararlanmak için "son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı kaldırıldı. Artık "hizmet akdine tabi" olarak çalışmak yeterli olacak.

TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, işsizlik ödeneğinden yararlanmak için "son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı kaldırıldı. "hizmet akdine tabi" olarak çalışmak yeterli olacak. Böylece, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılmış oldu.

Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak. Bu düzenleme kapsamında hesaplanan aylıklar, belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazine'den tahsil edilecek. Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu hüküm uygulanmayacak.