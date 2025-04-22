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        İstanbul 23 Nisan etkinlik takvimi 2025: İstanbul 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri-konserleri nerede?

        TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği milli bayram kutlamaları kapsamında düzenlenecek ücretsiz konserler ve etkinlikler araştırılmaya başlandı. İstanbul 23 Nisan etkinlik takvimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşıldı. Peki, ücretsiz İstanbul 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ve konserleri nerede, saat kaçta başlayacak? İşte, İstanbul 23 Nisan etkinlikleri - konserleri 2025...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 11:42 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:42
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        İstanbul 23 Nisan etkinlikleri - konserleri 2025 programı araştırılmaya başlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Çocuklar başta olmak üzere vatandaşlar Türk bayrakları eşliğinde etkinliklere katılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) milli bayram için megakentte düzenlenecek etkinlikleri duyurdu. Peki, İstanbul 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ve konserleri nerede yapılacak, saat kaçta başlayacak? İşte, ücretsiz İstanbul 23 Nisan etkinlik takvimi...

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        İSTANBUL 23 NİSAN ETKİNLİK PROGRAMI 2025

        Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ve dünya çocuklarına armağan olarak sunduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul'un dört bir yanında çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla kutlanacak.

        Ücretsiz İstanbul 23 Nisan etkinlik programı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşıldı. Buna göre, İBB Kültür Merkezleri, Saraçhane, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, Arnavutköy Yaşam Merkezi, Çubuklu Silolar Ve Artistanbul Feshane'de miniklere özel program düzenleniyor.

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        İBB SARAÇHANE PARKI

        22 Nisan Salı

        12.00 İBB Orkestraları "Minik Notalar"

        13.00 Demokrasi Atölyesi - P4c Felsefe

        14.00 Ejderha Koca Ağız Çocuk Tiyatrosu

        14.00 Ritim Atölyesi

        15.00 İleri Dönüşüm Atölyesi

        23 Nisan Çarşamba

        12.00 İBB Orkestraları "Minik Notalar"

        12.00 Ritim Atölyesi

        13.00 İleri Dönüşüm Atölyesi

        14.00 Bir Çocuk Masalı: Turunç'un Bahçesi Çocuk Tiyatrosu

        14.30 Taş Boyama Atölyesi

        16.00 Kendi Enstrümanımı Yapıyorum Atölyesi

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        ARTİSTANBUL FESHANE

        23 Nisan Çarşamba

        11.00 Mask Atölyesi

        12.30 Çim Adam Atölyesi

        13.00 Sosis Balon Katlama, Yüz Boyama

        14.00 Hayvan Figürleri Atölyesi

        14.00 Kabuk Çocuk Tiyatrosu

        15.30 Picasso Resim Atölyesi

        ÇUBUKLU SİLOLAR

        23 Nisan Çarşamba

        12.00 Uçurtma Atölyesi

        13.00 Maskot Bando

        13.00 Sokak Sanatları

        13.00 Maskotlar

        13.00 Sosis Balon Katlama, Yüz Boyama

        13.00 Şişme Oyun Alanları

        14.00 Robotik Kodlama Atölyesi

        14.00 Nöro Oyun Çocuk Tiyatrosu

        15.00 Zumba Kids

        15.00 İBB Oda Müziği Topluluğu Vals Atölyesi

        16.00 Tahta Robot Yapımı Atölyesi

        16.00 Bubble Show

        17.00 Handan Belivermiş Çocuk Konseri

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        ARNAVUTKÖY YAŞAM MERKEZİ

        23 Nisan Çarşamba

        11.00 Hayvan Mask Atölyesi

        12.30 İleri Dönüşüm Atölyesi

        13.00 Zumba Kids

        13.00 Maskot Bando

        13.00 Sokak Sanatları

        13.00 Sosis Balon Katlama, Yüz Boyama

        13.00 Bubble Show

        14.00 Hayalimdeki Şehri Çiziyorum Atölyesi

        15.30 Çim Adam Atölyesi

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        HARBİYE CEMİL TOPUZLU AÇIK HAVA TİYATROSU ÖNÜ

        23 Nisan Çarşamba

        14.00-16.00 Çocuk Atölyeleri, Yüz Boyama, Balon Katlama

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        HARBİYE CEMİL TOPUZLU AÇIK HAVA TİYATROSU

        23 Nisan Çarşamba

        15.00 İBB Bandosu “Bando Çalıyor Çocuklar Söylüyor” Konseri

        15.30 İBB Çocuk & Yuvamız İstanbul Üsküdar Yavuztürk ÇEM 23 Nisan Çocuk Korosu Konseri

        15.45 İBB Çocuk & Yuvamız İstanbul Ümraniye Esenkent ÇEM Dans Gösterisi

        15.50 Harika Kanatlar Müzikali

        16.30 KKTC Halk Dansları Topluluğu

        16.40 İllüzyon Gösterisi

        16.55 Kukuli Müzikali

        18.00 Kosova Halk Dansları Topluluğu

        18.10 İBB Sanat Eğitimleri Halk Dansları Grubu

        18.20 Kral Şakir & Fil Necati

        18.55 Kazakistan Halk Dansları Topluluğu

        19.10 Ataşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu

        19.30 Tüm Topluluklar Toplu Dans Gösterisi

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        İBB KÜLTÜR MERKEZLERİ

        23 Nisan Çarşamba

        İBB Arnavutköy Kültür Merkezi

        14.00 Frederik'in Maceraları: Yıldızlara Yolculuk Çocuk Tiyatrosu

        İBB Dr. Enver Ören Kültür Merkezi

        14.00 Gulliver'in Gezileri Çocuk Tiyatrosu

        İBB Cem Karaca Kültür Merkezi

        14.00 Yeni Oyunların Peşinde Çocuk Tiyatrosu

        İBB Başakşehir Kültür Merkezi

        14.00 Masaldan Kaçan Kahraman Çocuk Tiyatrosu

        İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi

        14.00 Bahar Şenliği Çocuk Tiyatrosu

        İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi

        14.00 Pembe Panter Çocuk Tiyatrosu

        İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi

        14.00 Tatlı Düşler Çocuk Tiyatrosu

        İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi

        14.00 Alice – Çocuk Tiyatrosu

        İBB Sancaktepe Eyüpsultan Kültür Merkezi

        14.00 Sincap Fifi Çocuk Tiyatrosu

        İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi

        14.00 Alaaddin’in Sihirsiz Lambası Çocuk Tiyatrosu

        İBB Şile Kültür Merkezi

        14.00 23 Nisan Sevinci Çocuk Tiyatrosu

        İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi

        14.00 Shakespeare'in Perileri Çocuk Tiyatrosu

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