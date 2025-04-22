İSTANBUL 23 NİSAN ETKİNLİK PROGRAMI 2025

Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ve dünya çocuklarına armağan olarak sunduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul'un dört bir yanında çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla kutlanacak.

Ücretsiz İstanbul 23 Nisan etkinlik programı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşıldı. Buna göre, İBB Kültür Merkezleri, Saraçhane, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, Arnavutköy Yaşam Merkezi, Çubuklu Silolar Ve Artistanbul Feshane'de miniklere özel program düzenleniyor.