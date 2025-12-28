İSTANBUL'UN KIYI KESİMİNDE KAR İHTİMALİ ZOR

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel’e göre;

İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne ve hatta Kırklareli bu soğuk hava dalgasını çok az miktarda kar yağışı ile geçirebilir. Batı Karadeniz yükseklerinde ise gelecek 7 gün içinde beklenen kar, yarım metreyi de aşabilir. Yüksek kesimlerdeki bu berekete çok ihtiyaç var. Ancak İstanbul’da kar yağması ve kıyı ilçelerin beyaza bürünmesi hala zor bir ihtimal olarak görülüyor.