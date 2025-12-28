İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yılbaşında İstanbul'a kar yağışı geliyor mu, tarih verildi mi?
Meteoroloji hava durumu uyarıları sonrası İstanbul'da kar yağışı için bekleyiş başladı. Yurt geneli soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken bazı illerimizde kar yağışı bekleniyor. Peş peşe gelen hava durumu uyarıları ile megakentte sürecek yağışlı havanın oldukça sert geçmesi bekleniyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve dona karşı uyarı yapıldı. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak, hava durumu nasıl olacak? Yılbaşında İstanbul'a kar yağışı geliyor mu?
Yeni yılın ilk günlerinde pek çok ilimize kar yağışı beklenirken İstanbul’da kar yağışının yağıp yağmayacağı merak ediliyor. Sıcaklıkların hızlıca düşmesi beklenirken yüksek kesimlerde karla karışık yağmur yağması ihtimali üzerinde duruluyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklendiği açıklanmıştı. Peki İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
İSTANBUL’DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
İstanbul'da 27 Aralık Cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde beklenen karla karışık yağmurun, 29 Aralık Pazartesi günü il geneline yayılacağı ve yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.
Bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da görülecek yağışların cuma günü aralıklı yağmur, 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
AA'nın haberine göre; İstanbul'da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların yerini cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yükseklerinde karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.
İl genelinde 29 Aralık Pazartesi günü karla karışık yağmur ve yükseklerde de kar yağışı olması tahmin ediliyor.
YENİ YILDA KAR YAĞIŞI VAR MI?
Yeni yılın ilk günlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların düşük kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
İSTANBUL'DA SICAKLIK 0 DERECEYE KADAR DÜŞECEK
Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölge genelinde 5 ila 8 derece azalacağı ve soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği bekleniyor.
Bölgede 26 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının İstanbul'da 0, Edirne'de -3, Kırklareli'de -3, Tekirdağ'da -1, Kocaeli'de -1, Sakarya'da -2, Yalova'da 1 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve dona karşı uyarı yapıldı.
Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı da vurgulandı.
İSTANBUL'UN KIYI KESİMİNDE KAR İHTİMALİ ZOR
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel’e göre;
İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne ve hatta Kırklareli bu soğuk hava dalgasını çok az miktarda kar yağışı ile geçirebilir. Batı Karadeniz yükseklerinde ise gelecek 7 gün içinde beklenen kar, yarım metreyi de aşabilir. Yüksek kesimlerdeki bu berekete çok ihtiyaç var. Ancak İstanbul’da kar yağması ve kıyı ilçelerin beyaza bürünmesi hala zor bir ihtimal olarak görülüyor.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ