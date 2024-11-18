Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bu hafta yağar mı? 19-24 Kasım 2024 tarihleri arasında kar yağışı bekleniyor mu?

        İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bu hafta kar yağışı bekleniyor mu?

        Sonbahardan kışa doğru geçiş başladı; ülke genelinde sıcaklıklar düştü. Şimdi milyonlarca vatandaş, ilk kar yağışı için meteorolojiden açıklama bekliyor. Meteorolojinin 5 günlük hava tahmin raporu belli oldu. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 14:09 Güncelleme: 19.11.2024 - 00:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kasım ayının son günlerine giriyoruz. Sonbahar sıcaklıkları, yerini yavaş yavaş kış soğuklarına bırakmaya hazırlanıyor. Milyonlarca İstabullu, yılın ilk karının ne zaman yağacağını merak ediyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bu hafta kar yağışı bekleniyor mu? İşte, detaylar...

        2

        İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

        Meteorolojinin yaptığı 5 günlük tahminlere göre; 19-23 Kasım tarihlerinde İstanbul'da kar beklenmiyor. Ancak 19 ve 21 Kasım'da ülkenin Doğu tarafındaki bazı şehirlerde kar yağışı bekleniyor.

        3

        BU HAFTA KAR YAĞACAK MI?

        Meteoroloji tahminlerine göre; 19 Kasım Salı günü Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum, Bayburt ve Van'da kar yağacak. 20 Kasım Çarşamba günü ise yalnız Bitlis'te kar yağışı bekleniyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lübnan'dan Tel Aviv'e roket saldırısı
        Lübnan'dan Tel Aviv'e roket saldırısı
        Üzerlerine kaya parçası düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        Üzerlerine kaya parçası düştü: 1 ölü, 1 yaralı
        Acil durum' ile 'toplu sınır dışı'nı doğruladı
        Acil durum' ile 'toplu sınır dışı'nı doğruladı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde
        Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba gözaltında
        Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba gözaltında
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        'Görüşme' yalanlaması
        'Görüşme' yalanlaması
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan Ansu Fati kararı!
        Mourinho'dan Ansu Fati kararı!
        "Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz"
        "Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz"
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        "2026'da hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendimiz sağlayacağız"
        "2026'da hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendimiz sağlayacağız"
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?