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İstanbul'a yeni metro hattı: 4 istasyonu bulunuyor!

İstanbul'un ulaşım altyapısına yeni bir metro hattı ekleniyor. Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, saatte tek yönde Ulaştırma ve 70 bin yolcuya hizmet verecek olan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattının açılışı için gün saydıklarını ifade etti. İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklaması ve Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı durakları...

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HABERTURK.COM / AA
  • İstanbul'a yeni metro hattı: 4 istasyonu bulunuyor! Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı saatte 70 bin yolcuya hizmet verecek!

    Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışına günler kaldığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, metro hattını İstanbulluların hizmetine sunmak için gün saydıklarını ifade etti. İşte Başakşehir-Kayaşehir metro hattı 4 durağı ve açılış tarihine ilişkin merak edilen detaylar...
  • İstanbul'a yeni metro hattı: 4 istasyonu bulunuyor! Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı saatte 70 bin yolcuya hizmet verecek!

    "HİZMETE SUNMAK İÇİN GÜN SAYIYORUZ"

    Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, hattın açılışına günler kaldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bu projeyi İstanbulluların hizmetine sunmak için gün saydıklarını bildirdi.

    İstanbul'u dev bir eser ve muhteşem bir hizmetle daha buluşturacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılmasının herkese bir nebze moral olacağını ifade etti.

    Karaismailoğlu, "asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle milletçe çok zor günler ve haftalar geçirdiklerini kaydederek, yüreklerini yakan bu olayın ardından devletin ve Bakanlığın tüm imkanlarını seferber ederek çalışma arkadaşları ile birlikte vatandaşların yanına koştuklarını anlattı.
  • İstanbul'a yeni metro hattı: 4 istasyonu bulunuyor! Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı saatte 70 bin yolcuya hizmet verecek!

    4 DURAK BULUNUYOR

    Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışına kısa süre kaldığını belirterek, Başakşehir Metrokent'ten başlayan 6,2 kilometrelik projede Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere 4 durak bulunduğunu söyledi.

    BAŞAKŞEHİR - KAYAŞEHİR METRO DURAKLARI

    Güngören

    Bağcılar

    Bahçelievler

    Başakşehir
  • İstanbul'a yeni metro hattı: 4 istasyonu bulunuyor! Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı saatte 70 bin yolcuya hizmet verecek!

    SAATTE TEK YÖNDE 70 BİN YOLCUYA HİZMET VERECEK!

    Metro hattının tasarım hızı 80 kilometre olan araçlar vasıtasıyla saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek kapasitesi bulunduğunu dile getiren Karaismailoğlu, acil gündemlerini deprem olduğunu ancak Türkiye genelinde yapımları devam eden tüm projelerde çalışmaları başarıyla sürdürdüklerini anlattı.
  • İstanbul'a yeni metro hattı: 4 istasyonu bulunuyor! Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı saatte 70 bin yolcuya hizmet verecek!

    4 İLÇENİN İSTANBUL HAVALİMANI'NA ULAŞIMI SAĞLANACAK

    Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın diğer toplu taşıma modlarıyla entegre olacağını belirterek, "Projemiz; Metrokent istasyonunda Bağcılar-Olimpiyatköy hattına, Kayaşehir istasyonunda Halkalı-İstanbul Havalimanı hattına entegre olacak. Bu entegrasyonla Güngören, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir ilçelerimizin İstanbul Havalimanı'na metroyla ulaşımı da sağlanmış olacak." diye konuştu.

    Karaismailoğlu, hattın işletmeye alınmasıyla Kayaşehir-Mahmutbey arasındaki seyahat süresinin 20 dakikaya, Metrokent-Bakırköy Özgürlük Meydanı'nın 29 dakika, Metrokent-İstanbul Havalimanı'nın 24 dakikaya, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bağcılar arasının 23 dakika olacağını söyledi.
  • İstanbul'a yeni metro hattı: 4 istasyonu bulunuyor! Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı saatte 70 bin yolcuya hizmet verecek!

    "5 METRO HATTINDA DA ÇALIŞIYORUZ"

    Karaismailoğlu, "Başakşehir metromuzla birlikte, Ankara AKM-Kızılay Metrosu, Tunceli Singeç Köprüsü, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Zigana Tüneli, Uşak Çevre Yolu ve Antalya Demirkapı Tüneli gibi önümüzdeki günlerde açacağımız nice dev hizmet ve eserler de sırasını bekliyor. Açılışını yapacağımız Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın dışında 5 ayrı metro hattında da İstanbul için çalışıyoruz." diye konuştu.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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