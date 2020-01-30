Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Elazığ'da 41 kişinin hayatını kaybettiği, bin 607 kişinin yaralandığı 6.8 şiddetindeki depremin ardından Türkiye genelinde yardım kampanyaları yapılmaya başladı.

Türkiye'nin her yerinden toplanan yardımlar deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılıyor.

PERSONEL YARDIM TOPLADI

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, Depremzedelere ulaştırılmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli hakim-savcı ve adliye çalışanları arasında da yardım malzemeleri toplandı. Gıda, temizlik, bebek bezi, bebek yatağı, ısıtıcı gibi ihtiyaç malzemelerinden oluşan 91 koli, Elazığ'a gönderilmek üzere AFAD'a teslim edildi.