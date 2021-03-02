İZMİR MESAİ SAATLERİ



İzmir için ise henüz resmi açıklama gelmedi. İzmir Valiliği konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

11. 2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamudaki çalışma saatleri tüm Türkiye’de normale döndürülmüş olup Valiliklerce gerek görülmesi halinde Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri tespit edilebilecektir.