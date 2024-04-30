İstanbul, Ankara ve İzmir için 1 Mayıs kararı! Raylı sistemde ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul, Ankara ve İzmir için 1 Mayıs kararı! Raylı sistemde ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul, Ankara ve İzmir için 1 Mayıs kararı! Raylı sistemde ulaşım ücretsiz olacak 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemlerde ulaşımın ücretsiz olmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Habertürk Giriş: 30.04.2024 - 01:17 Güncelleme: 30.04.2024 - 01:17 facebook

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