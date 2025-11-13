Habertürk
        İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde ücretsiz sergi turu

        İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, bir dönemin sıra dışı mimarlarından Arif Hikmet Koyunoğlu'nun geç Osmanlı'dan erken Cumhuriyet'e uzanan yaşamına ışık tutan Maceraperest Bir Mimarın Fotoğrafhanesi Arif Hikmet Koyunoğlu 1893–1982 sergisi kapsamında 20 Kasım Perşembe günü ücretsiz rehberli tur düzenleyecek

        Giriş: 13.11.2025 - 15:26 Güncelleme: 13.11.2025 - 15:26
        İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde ücretsiz sergi turu
        Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminin dikkat çekici simalarından Arif Hikmet Koyunoğlu’nun yaşamına ve üretimlerine odaklanan Maceraperest Bir Mimarın Fotoğrafhanesi Arif Hikmet Koyunoğlu 1893–1982 sergisi kapsamında rehberli sergi turu düzenliyor. 20 Kasım Perşembe saat 17.00’de gerçekleşecek ücretsiz tur, katılımcılara mimarın çok yönlü kimliğini ve dönemin görsel belleğini yakından tanıma fırsatı sunuyor.

        Koyunoğlu’nun 1900’lerden itibaren, özellikle 1920’li ve 1930’lu yıllarda çektiği fotoğraflardan oluşan seçki, mimarın hem meslekî hem kişisel yaşamına dair ipuçları veriyor. Sanâyi-i Nefîse Mektebi’ndeki öğrencilik yıllarından Erzurum’daki askerlik dönemine, Yeraltı Fotoğrafhanesi’ndeki çalışmalarından aile yaşamına uzanan kareler; Ankara, İstanbul, Bursa, Nevşehir ve Kırşehir gibi şehirlerin manzaralarını, mimarilerini ve insanlarını bir araya getiriyor.

        89 yıllık hayatı boyunca galericilikten nakliyeciliğe uzanan 31 farklı meslek deneyimiyle dikkat çeken Arif Hikmet Koyunoğlu’nun fotoğrafları, yalnızca bir mimarın bakışını değil, aynı zamanda Türkiye’nin modernleşme sürecinin tanıklıklarını da yansıtıyor. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü arşivlerinden derlenen sergi, rehberli turlar aracılığıyla ziyaretçileri erken Cumhuriyet yıllarının kent kültürüne ve mimarlık serüvenine davet ediyor.

        #İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
        #Arif Hikmet Koyunoğlu
