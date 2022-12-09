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'İstanbul Balıkçıları' sergisi Bomontiada’da açıldı

Fotoğraf sanatçısı Hasan Cem Araptarlı’nın 'İstanbul Balıkçıları' adlı sergisi Bomontiada’da açıldı. Sergi 18 Aralık tarihine kadar sanatseverle buluşmaya devam edecek.

'İstanbul Balıkçıları' sergisi Bomontiada’da açıldı

Ödüllü belgesel fotoğraf sanatçısı Hasan Cem Araptarlı’nın 5 yıldır üzerinde çalıştığı ‘’İstanbul Balıkçıları’’ adlı sergisi Bomontiada’da açıldı. Fotoğraf ve edebiyatın buluştuğu 'İstanbul Balıkçıları' adlı sergi açılışı iş dünyası, koleksiyonerler, kültür sanat izleyicileri ve basından yoğun ilgi gördü.
"Fotoğraf küçük dünyamın sınırlarını genişletti, bana hiçbir zaman göremeyeceğim dünyaların kapısını araladı’’ diyen Araptarlı’nın yeni sergisi İstanbul’un en önemli sembollerinden biri olan olta balıkçılarının hikayesini anlatıyor.

Her zaman İstanbul’da bir proje yapmak istediğini dile getiren Hasan Cem Araptarlı proje ile ilgili şunları söylüyor: "Daha önce dünyanın çeşitli yerlerinde suyun üzerinde çekimler yaptım. Suyun kurallarını iyi bilirim. Ama İstanbul Boğazı çok başka, çok daha zorlu ve bize ait bir yer. Burada olup bitenleri hep merak ettim. Bu çekimlerde, sabır var, emek var, güzel insanlar var ve onların gerçek yaşamları var."

Küratörlüğünü Ali Kabaş'ın yaptığı, 55 fotoğrafın yer aldığı serginin metinlerini de edebiyat dünyasının iyi tanıdığı yazar Figen Şakacı hazırladı.
Sergi 18 Aralık tarihine kadar sanatseverle buluşmaya devam edecek.

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