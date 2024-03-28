İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 28 Mart 2024 tarihinde yayınlanan grafiğe göre, şehrin su kaynaklarında artış devam ediyor. Aralıklarla devam eden yağışlar Megakent'e biraz nefes aldıryor ve barajlardaki su seviyesi yükseliyor. Peki, barajlardaki son durum ne? İşte, İSKİ grafiği ile 28 Mart Perşembe günü İstanbul'daki barajların doluluk oranı...